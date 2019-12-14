В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
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Об этом, как сообщает The Drive, он сказал в Хиллсдейлском колледже.
Кваст ранее занимал пост главы Учебного авиационного командования на базе в Сан-Антонио.
По его словам, подобная технология может быть создана «уже сегодня, причём самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок».
«Она позволит доставить любого человека из любой точки на земном шаре в любое другое место менее чем за час», — сказал он.
Бывший военный не сообщил подробности о технологии.
Ранее в США заявили об отставании от России в сфере гиперзвукового оружия.