В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

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Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
  • Pixabay

Об этом, как сообщает The Drive, он сказал в Хиллсдейлском колледже.

Кваст ранее занимал пост главы Учебного авиационного командования на базе в Сан-Антонио.

По его словам, подобная технология может быть создана «уже сегодня, причём самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок».

«Она позволит доставить любого человека из любой точки на земном шаре в любое другое место менее чем за час», — сказал он.

Бывший военный не сообщил подробности о технологии. 

Ранее в США заявили об отставании от России в сфере гиперзвукового оружия.

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