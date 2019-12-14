В КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ

Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что испытания на космодроме Сохэ нужны для сдерживания ядерной угрозы США.

Об этом сообщает ЦТАК.

«Драгоценные материалы, опыт и новые технологии, полученные в результате недавних экспериментов Академии оборонных наук, будут использованы в разработке ещё одного стратегического оружия для твёрдого и уверенного сдерживания и подавления ядерной угрозы со стороны США», — указал он.

Вместе с этим Пак Чон Чхон добавил, что для достижения мира и развития необходим «баланс силы», поэтому КНДР должна быть готова к политическим и военным провокациям «вражеских сил».

Ранее в КНДР заявили об успешном проведении испытаний на космодроме Сохэ, которые могут повлиять на стратегическое положение страны.