В КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ

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Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что испытания на космодроме Сохэ нужны для сдерживания ядерной угрозы США.
В КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ
  • Reuters

Об этом сообщает ЦТАК.

«Драгоценные материалы, опыт и новые технологии, полученные в результате недавних экспериментов Академии оборонных наук, будут использованы в разработке ещё одного стратегического оружия для твёрдого и уверенного сдерживания и подавления ядерной угрозы со стороны США», — указал он.

Вместе с этим Пак Чон Чхон добавил, что для достижения мира и развития необходим «баланс силы», поэтому КНДР должна быть готова к политическим и военным провокациям «вражеских сил».

Ранее в КНДР заявили об успешном проведении испытаний на космодроме Сохэ, которые могут повлиять на стратегическое положение страны.

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