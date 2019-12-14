В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи лидеров стран нормандского формата в Париже 9 декабря не было достигнуто «судьбоносного прорыва».
В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в эфире Первого канала.

«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва? — Да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв? — Нет», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко рассказал, что участники нормандского саммита в Париже в ходе переговоров разговаривали «на высоких тонах».

В Кремле, комментируя эти слова, заявили, что «попытки были», но разговор носил рабочий характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить