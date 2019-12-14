В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи лидеров стран нормандского формата в Париже 9 декабря не было достигнуто «судьбоносного прорыва».

Соответствующее заявление он сделал в эфире Первого канала.

«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва? — Да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв? — Нет», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко рассказал, что участники нормандского саммита в Париже в ходе переговоров разговаривали «на высоких тонах».

В Кремле, комментируя эти слова, заявили, что «попытки были», но разговор носил рабочий характер.