В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал в эфире Первого канала.
«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва? — Да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв? — Нет», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко рассказал, что участники нормандского саммита в Париже в ходе переговоров разговаривали «на высоких тонах».
В Кремле, комментируя эти слова, заявили, что «попытки были», но разговор носил рабочий характер.