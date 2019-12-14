В Мексике обнаружены тела четырёх пропавших полицейских

Короткая ссылка
Тела четырёх полицейских, похищенных при атаке на полицейское отделение в городе Вильяграна, были обнаружены в мекисканском штате Гуанахуато.

«Останки, обнаруженные в пятницу, принадлежат офицерам, похищенным преступной группой в среду после нападения на объекты региональных правоохранительных органов Вильяграна», — цитирует издание Milenio комиссара по вопросам безопасности штата Софию Уэтт Лопес.

Неизвестно, кто несёт ответственность за нападение на полицейских в Вильяграна.

Отмечается, что в ходе этой атаки трое полицейских были убиты, четверо захвачены в плен.

9 декабря в результате стрельбы в центре Мехико, недалеко от президентского дворца, погибли пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить