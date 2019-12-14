В Мексике обнаружены тела четырёх пропавших полицейских

Тела четырёх полицейских, похищенных при атаке на полицейское отделение в городе Вильяграна, были обнаружены в мекисканском штате Гуанахуато.

«Останки, обнаруженные в пятницу, принадлежат офицерам, похищенным преступной группой в среду после нападения на объекты региональных правоохранительных органов Вильяграна», — цитирует издание Milenio комиссара по вопросам безопасности штата Софию Уэтт Лопес.

Неизвестно, кто несёт ответственность за нападение на полицейских в Вильяграна.

Отмечается, что в ходе этой атаки трое полицейских были убиты, четверо захвачены в плен.

9 декабря в результате стрельбы в центре Мехико, недалеко от президентского дворца, погибли пять человек.