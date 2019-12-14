В Чили объявлен траур по погибшим на военном самолёте

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Правительство Чили объявило 14 и 15 декабря днями траура по экипажу и пассажирам самолёта Hercules C-130 ВВС страны, разбившегося по дороге в Антарктиду.

«Правительство объявило двухдневный траур, чтобы почтить память 38 человек, которые находились на борту самолета ВВС Чили», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства.

Отмечается, что в знак солидарности с родными погибших по всей стране будут приспущены флаги.

Ранее командующий ВВС Чили Альберто Мерино сообщил, что анализ состояния найденных в проливе Дрейка обломков самолёта Hercules C-130 практически исключает возможность найти пассажиров и членов экипажа живыми.

Самолёт Hercules C-130 следовал из города Пунта-Аренаса на чилийскую базу в Антарктиде.

Согласно опубликованной чилийскими ВВС карте, самолёт пропал в проливе Дрейка, отделяющем Южную Америку от Антарктиды.

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