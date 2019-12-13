Госдеп поздравил Джонсона с победой на парламентских выборах
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«Мы рассчитываем продолжить важную работу совместно с премьер-министром Джонсоном и его правительством над дальнейшим укреплением наших прочных особых отношений, над общими вызовами», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим она добавила, что американские власти намерены расширять экономические связи с Великобританией и готовы заключить с ней торговое соглашение после выхода королевства из ЕС.
Ранее в Великобритании назвали окончательные итоги досрочных парламентских выборов.
Подробнее — в материале RT.