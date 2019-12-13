Госдеп поздравил Джонсона с победой на парламентских выборах

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Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус поздравила от лица страны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой его Консервативной партии на досрочных парламентских выборах.
Госдеп поздравил Джонсона с победой на парламентских выборах
  • Reuters
  • © Dylan Martinez

«Мы рассчитываем продолжить важную работу совместно с премьер-министром Джонсоном и его правительством над дальнейшим укреплением наших прочных особых отношений, над общими вызовами», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она добавила, что американские власти намерены расширять экономические связи с Великобританией и готовы заключить с ней торговое соглашение после выхода королевства из ЕС.

Ранее в Великобритании назвали окончательные итоги досрочных парламентских выборов.

Подробнее — в материале RT.

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