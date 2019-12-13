На юго-западе Франции объявлен «красный» уровень метеоопасности

Самый высокий — «красный» — уровень метеоопасности установлен в департаменте Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции. Об этом говорится на сайте национальной метеорологической службы Météo-France.

Reuters

Как отмечается, в регионе существует угроза наводнения. 1 декабря поединок 15-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и ПСЖ был перенесён из-за угрозы наводнений в департаментах Вар и Приморские Альпы.