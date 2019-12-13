Трамп посоветовал WSJ найти «источник сливов получше»

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Президент США Дональд Трамп посоветовал газете The Wall Street Journal найти «источник информации получше». Он обвинил издание во лжи, комментируя материал о «сделке с Китаем».
Трамп посоветовал WSJ найти «источник сливов получше»
  • Reuters

«Материал The Wall Street Journal о сделке с Китаем абсолютно недостоверен, особенно по части пошлин. Фейковые новости. Им следует найти источник получше, который сливает информацию», — написал Трамп в Twitter.

Как сообщало издание со ссылкой на источник, Вашингтон на переговорах с Пекином предложил сократить вдвое таможенные пошлины на китайские товары.

Ранее Трамп заявил, что США находятся очень близко к большой сделке с Китаем.

13 ноября американский лидер пригрозил «очень значительно» повысить пошлины на китайские товары в случае отмены торгового соглашения с Пекином.

Эксперт Николай Трошин в беседе с АФБА «Экономика сегодня» оценил планы США на случай отмены торговой сделки с Китаем, отметив, что угрозы вряд ли можно назвать продуктивным способом диалога с Пекином.

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