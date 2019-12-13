В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с Newinform прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.
В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
  • РИА Новости

«Это беспрерывная конкуренция. Европейский союз и США пытаются проводить политику ослабления конкурента — России — с помощью санкций», — сказал он.

Со своей стороны, доцент МГИМО кандидат юридических наук Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что в ЕС есть силы, которые настаивают на пересмотре санкционной политики в отношении России.

«Эти силы говорят если не о полной отмене санкций, то хотя бы об их частичной коррекции», — напомнил он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление Мишеля.

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