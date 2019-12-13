Эксперт прокомментировал победу Джонсона на парламентских выборах в Британии

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Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин в беседе с радио Sputnik прокомментировал победу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на парламентских выборах.
Эксперт прокомментировал победу Джонсона на парламентских выборах в Британии
  • Reuters

«Победа Бориса Джонсона была в какой-то мере предсказуема. Западное общество хочет новых лидеров — ярких, харизматичных, волевых, которые запоминаются», — заявил эксперт.

По его словам, Джонсон провёл очень хорошую кампанию, а Консервативная партия закономерно победила.

Как прогнозирует Тарусин, теперь у премьера усилятся рычаги влияния на курс Британии, по всей видимости, страна всё-таки найдёт способ урегулировать разногласия с ЕС.

«Вполне возможно, брексит состоится. Великобритания сделала очередной шаг к тому, чтобы переформатировать отношения с ЕС», — заключил эксперт.

Ранее Джонсон прокомментировал данные экзитполов с парламентских выборов.

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