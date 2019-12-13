Джонсон прокомментировал данные экзитполов с парламентских выборов

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал данные экзитполов, показывающие, что его партия получает абсолютное большинство на выборах в британский парламент, заявив, что «мы живём в величайшей демократии в мире».

«Мы живём в величайшей демократии в мире», — написал Джонсон в своём Twitter.

Он также поблагодарил всех кандидатов, всех тех, кто голосовал и тех, кто был волонтёром.

Ранее сообщалось, что по данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.

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