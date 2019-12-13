В Калифорнии призвали усилить меры безопасности на пассажирских судах

Группа конгрессменов от штата Калифорния предложила ужесточить стандарты безопасности на небольших пассажирских судах. Данная инициатива была разработана после того, как в сентябре сгорела и затонула лодка Conception, на которой погибли 34 человека. Об этом сообщает Associated Press.

Как заявила сенатор Калифорнии Дайэнн Файнстайн, в частности, предлагается ввести пункт о необходимости двух путей эвакуации на нижней палубе, ведущих в разные части судна, а также ужесточить требования к пожарной сигнализации и противопожарному оборудованию.

«Пожар на лодке (Conception. — RT) — это трагедия, которую можно было предотвратить, если бы были приняты более строгие меры безопасности», — заявила Файнстайн.

По её словам, необходимо сделать так, чтобы этого никогда больше не повторилось.

Прогулочное судно Conception затонуло 2 сентября у побережья Санта-Крус. Все 34 погибших находились на нижней палубе. Спастись удалось только пяти членам экипажа, которые в момент возгорания были на верхней палубе.

Причина пожара расследуется до сих пор.