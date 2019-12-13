В ООН приняли российскую резолюцию по вооружениям

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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Данная резолюция призывает всех участников договоров по контролю над вооружениями выполнять свои обязательства в полном объёме.

7 ноября первый комитет ГА ООН почти единогласно поддержал предложенный Россией и ещё девятью странами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

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