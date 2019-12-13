В ООН приняли российскую резолюцию по вооружениям

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Данная резолюция призывает всех участников договоров по контролю над вооружениями выполнять свои обязательства в полном объёме.

7 ноября первый комитет ГА ООН почти единогласно поддержал предложенный Россией и ещё девятью странами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.