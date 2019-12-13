Симоньян о словах Стоуна про просмотр новостей только на RT: мне нравится наша аудитория

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского режиссёра Оливера Стоуна о том, что он смотрит новости только на телеканале RT.
Симоньян о словах Стоуна про просмотр новостей только на RT: мне нравится наша аудитория
  • © RT

«Я смотрю только новости российского канала RT. Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой». Только что сказал Оливер Стоун, выступая в аргентинском университете. Не в ответ на наш вопрос, не по нашей просьбе и даже не в нашем присутствии. Мне нравится наша аудитория», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Стоун упомянул RT в своей благодарственной речи в  Университете Буэнос-Айреса, где он был удостоен докторcкой степени, сообщает Prensa Latina.

В 2018 году один из основателей и лидеров рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс рассказал, что смотрит RT, потому что «американские каналы не заинтересованы в том, чтобы доносить до людей информацию».

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица назвал RT лучшим образцом того, каким должно быть телевидение.

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