В Госдуме оценили слова главы МИД Франции об угрозе России для НАТО

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана о том, что действия российской стороны представляют угрозу для стран НАТО.
В Госдуме оценили слова главы МИД Франции об угрозе России для НАТО
  • РИА Новости

По словам парламентария, в настоящее время именно США являются «главным рулевым» североатлантического альянса.

Как отметил Бальбек, европейские страны больше склонны договариваться с Россией, чем втягиваться в бессмысленную гонку вооружений.

«Я бы сказал, что европейский министр сделал абсолютно неевропейское заявление», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия российской стороны представляют угрозу для стран НАТО.

По его словам, Россия может «представлять опасность для соседних с ней стран, о чём свидетельствует украинский кризис».

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