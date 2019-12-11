Умер последний французский ветеран авиаполка «Нормандия — Неман»

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Последний французский ветеран полка «Нормандия — Неман» авиамеханик Андре Пейрони умер в возрасте 99 лет.

Об этом сообщает российское посольство в Париже.

«Андре Пейрони, последний французский ветеран авиаполка «Нормандия — Неман», ушёл в ночь на 10 декабря. Искренние соболезнования от лица российского народа, благодарность за его подвиг. Вечная память тебе, наш французский друг», — говорится в сообщении в Twitter.

25 ноября 1942 года между СССР и Францией было подписано соглашение о формировании эскадрильи «Нормандия» на Западном фронте. Французские асы воевали в составе советских ВВС до апреля 1945 года.

В июле 1944 года эскадрилью назвали в честь реки Неман. Лётчики авиаполка «Нормандия — Неман» совершили более 5 тыс. вылетов и подбили 273 немецких самолёта. Четверо французских пилотов получили звание Героя Советского Союза. 

Подробнее — в материале RT.

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