Телеканалу RT на испанском исполнилось 10 лет

Телеканалу RT на испанском языке, который впервые вышел в эфир в декабре 2009 года, исполнилось 10 лет. За это время журналисты рассказали о важнейших событиях по всему миру, а также взяли более 100 интервью у лидеров латиноамериканских стран.

«Наши журналисты с одинаковым азартом снимают репортажи о мировой политике и об историях, важных для коренных народов Латинской Америки. Мы даём высказаться тем, кого игнорируют мейнстримовские СМИ. За это нас и любят зрители», — сказала руководитель RT на испанском Виктория Воронцова.

По данным исследования Ipsos, RT вошёл в пятёрку самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в 10 странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском уже больше года обходит по посещаемости испаноязычные версии BBC, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb).

На YouTube RT en Español лидирует среди всех информационных телеканалов, вещающих на испанском языке, обходя по числу просмотров испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR. По количеству просмотров видео на Facebook он опережает CNN en Español в 18 раз, BBC News Mundo — почти в 10 раз.

Корреспонденты RT освещали миграционный кризис и протесты в Латинской Америке, движение за независимость в Каталонии и другие события. В ноябре 2019 года RT первым из международных СМИ записал большое интервью с избранным президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа ведёт на RT еженедельное политическое ток-шоу «Разговор с Корреа».

RT на испанском стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины и Венесуэлы, получив доступ к общенациональным аудиториям.

Телеканал неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals и Promax Awards.