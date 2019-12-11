Две авиакомпании Японии запустят прямые рейсы во Владивосток

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Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки заявил, что японские авиакомпании Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) намерены запустить прямые рейсы во Владивосток.
Две авиакомпании Японии запустят прямые рейсы во Владивосток
  • РИА Новости

«С февраля 2020 года японская авиакомпания JAL начнёт летать прямыми рейсами не только в Москву, но и во Владивосток. Ещё одна авиакомпания, ANA, также запустит прямой рейс во Владивосток с марта следующего года, а в Москву планируется со следующей весны», — цитирует РИА Новости Кодзуки.

Таким образом, по его словам, «Япония станет ближе к России».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с 17 по 21 декабря совершит свой первый визит в Россию.

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