Две авиакомпании Японии запустят прямые рейсы во Владивосток
- РИА Новости
«С февраля 2020 года японская авиакомпания JAL начнёт летать прямыми рейсами не только в Москву, но и во Владивосток. Ещё одна авиакомпания, ANA, также запустит прямой рейс во Владивосток с марта следующего года, а в Москву планируется со следующей весны», — цитирует РИА Новости Кодзуки.
Таким образом, по его словам, «Япония станет ближе к России».
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с 17 по 21 декабря совершит свой первый визит в Россию.