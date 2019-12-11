В полиции Чехии раскрыли подробности стрельбы в больнице Остравы

Мужчина, совершивший вооружённое нападение на больницу в Остраве, целенаправленно стрелял в посетителей, ожидавших приём к врачу, и разрядил весь пистолет в течение 10-15 секунд, заявил глава краевой полиции Томаш Кужел.

Он уточнил, что полицейский патруль прибыл на место через 3 минуты после вызова, однако злоумышленник уже успел покинуть помещение больницы.

«Стрелявший уже покинул больницу после того, как в течение, наверное, 10-15 секунд разрядил весь пистолет, причём он стрелял в людей, ожидавших свою очередь на приём к врачу, практически в упор, целясь в голову и горло», — цитирует его РИА Новости.

По словам очевидцев, нападавший собирался заменить патроны и продолжить стрельбу, но вынужден был скрыться из-за возникшей паники.

Полицейским удалось вычислить стрелявшего по номеру автомобиля, на котором он скрылся.

«После того, как мы получили наводку от родных стрелявшего, в воздух были подняты два полицейских вертолёта, которые вскоре обнаружили автомобиль преступника в расположенном неподалёку городе Глучине», — заявил глава местной полиции.

Он уточнил, что, увидев полицию, нападавший покончил с собой.

Ранее СМИ передавали, что совершивший нападение на больницу в Остраве трижды привлекался к ответственности, в том числе за насилие.

Утром 10 декабря в университетской больнице Остравы произошла стрельба, жертвами которой стали шесть человек и ещё семь получили ранения.