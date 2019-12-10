СМИ сообщили о криминальной биографии стрелка из Чехии

Злоумышленник, совершивший нападение на больницу в чешском городе Острава, ранее трижды привлекался к ответственности, в том числе за насильственные действия, сообщает CT24.

Как отмечает телеканал, в настоящее время полицейские заняты опознанием всех погибших при стрельбе.

Policie se v současné chvíli snaží identifikovat všechny oběti. Pachatel měl trestní minulost – tři záznamy – drobné násilné a majetkové činnosti.https://t.co/ASWjQvxqnd — ČT24 (@CT24zive) December 10, 2019

Ранее неизвестный открыл стрельбу в больнице чешской Остравы, погибли шесть человек, ещё двое ранены.

Как сообщили в полиции, злоумышленник покончил с собой.