СМИ сообщили о криминальной биографии стрелка из Чехии
- Reuters
Как отмечает телеканал, в настоящее время полицейские заняты опознанием всех погибших при стрельбе.
Policie se v současné chvíli snaží identifikovat všechny oběti. Pachatel měl trestní minulost – tři záznamy – drobné násilné a majetkové činnosti.https://t.co/ASWjQvxqnd— ČT24 (@CT24zive) December 10, 2019
Ранее неизвестный открыл стрельбу в больнице чешской Остравы, погибли шесть человек, ещё двое ранены.
Как сообщили в полиции, злоумышленник покончил с собой.