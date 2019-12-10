СМИ сообщили о криминальной биографии стрелка из Чехии

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Злоумышленник, совершивший нападение на больницу в чешском городе Острава, ранее трижды привлекался к ответственности, в том числе за насильственные действия, сообщает CT24.
СМИ сообщили о криминальной биографии стрелка из Чехии
  • Reuters

Как отмечает телеканал, в настоящее время полицейские заняты опознанием всех погибших при стрельбе.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в больнице чешской Остравы, погибли шесть человек, ещё двое ранены.

Как сообщили в полиции, злоумышленник покончил с собой.

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