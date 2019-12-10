В АТОР оценили перспективы возобновления авиасообщения с Египтом

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила перспективы возобновления авиасообщения с Египтом.
В АТОР оценили перспективы возобновления авиасообщения с Египтом
  • Pixabay

«Буквально на днях стало известно, что в декабре очередная инспекция поедет туда ещё раз. Это значит, что есть какие-то вопросы со стороны Минтранса России, вероятно. Так что, соответственно, непонятно, когда откроют Египет», — сказала она.

По её словам, АТОР не привлекают к данному процессу, поскольку система безопасности аэропортов не входит в компетенцию ассоциации.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил последствия закона о налоге на проживание в отелях Турции.

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