В РСТ оценили последствия закона о налоге на проживание в отелях Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил последствия закона о налоге на проживание в отелях Турции.

«Турция должна быть доступной по цене, и дальнейшее увеличение цены увеличению турпотока не будет способствовать», — сказал он.

По его мнению, в дальнейшем конкурентоспособность будет зависеть от ситуации на рынке.

Как предположил Барзыкин, российский турпоток в Турцию в ближайшие пару лет продолжит расти, но, вероятно, уже не прежними темпами.

«Но 1—2% погоды не сделают», — добавил он.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, предусматривающий введение налога в 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.

НСН передавала, что за январь — октябрь 2019 года Турцию посетили 6,7 млн российских туристов.