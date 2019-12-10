Мэр Вентспилса прокомментировал включение его в санкционный список США

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс прокомментировал включение его в санкционный список Соединённых Штатов.

«У меня нет возможности ознакомиться с основанием обвинения и защититься против совершенно надуманных, фальсифицированных обвинений», — сказал мэр на пресс-конференции.

Он сравнил действия Соединённых Штатов со сталинскими репрессиями и заявил, что это «супердемократично».

В понедельник, 9 декабря, Минфин США принял решение ввести санкции в рамках глобального акта Магнитского против 17 человек, среди которых оказался мэр Вентспилса Лембергс.

Отмечалось, что санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией и вводятся против «коррумпированных игроков и их сетей в разных странах Европы, Азии и Латинской Америки».