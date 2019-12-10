Бутина о своём приговоре в США: нужно было найти козла отпущения

Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина считает основной причиной её заключения внутренние разборки в истеблишменте Соединённых Штатов. Об этом она заявила в эфире программы НТВ «Своя правда».

«Республиканцы и демократы. Нужно было найти козла отпущения, на кого-то свалить. Я просто студентка, получила диплом и оказалась в тюрьме. Если ты русский, то ты априори шпион. Думали, что арестуют, а потом что-то найдут, но не вышло, поэтому все импровизировали по ходу. А потом ФБР уже нужно было сохранить лицо, поэтому и появился срок», — сказала она.

Бутина подчеркнула, что ни на кого не работала и ни от кого денег не получала.

«Единственный «криминал», который я сделала, — знакомство с человеком, который являлся моим наставником. Он не был сенатором, на правительство не работал, заданий мне не поручал», — отметила она.

Ранее Бутина отозвала свою апелляцию на приговор суда в США.

Россиянка была арестована в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».