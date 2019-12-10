Посольство проверяет наличие россиян среди жертв стрельбы в Чехии

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Посольство России в Чехии проверяет, есть ли россияне среди погибших и пострадавших при стрельбе в больнице города Острава, где, по последним данным, погибли шесть человек.
Посольство проверяет наличие россиян среди жертв стрельбы в Чехии
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«Консульский отдел посольства в настоящее время проверяет данные о происшествии в краевой больнице города Острава на предмет возможного нахождения среди них граждан России», — цитирует дипломатическое ведомство РИА Новости.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в больнице чешского города Острава, погибли шесть человек.

Полиция разыскивает мужчину в красной куртке ростом 180 см.

В Twitter ведомства опубликована фотография подозреваемого.

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