Полиция Чехии опубликовала фото предполагаемого стрелка в больнице

Полиция Чехии опубликовала фотографию мужчины, подозреваемого в стрельбе в больнице города Острава.

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

«Мы просим общественность помочь в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем к максимальной осторожности», — говорится в сообщении.

Ранее полиция Чехии сообщила о стрельбе в больнице города Острава.

По данным ведомства, погибли по меньшей мере четыре человека, ещё двое получили ранения.

Полиция разыскивает мужчину ростом 180 см в красной куртке.