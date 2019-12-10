Полиция Чехии опубликовала фото предполагаемого стрелка в больнице
- Reuters
- © Lukas Kabon
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019
«Мы просим общественность помочь в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем к максимальной осторожности», — говорится в сообщении.
Ранее полиция Чехии сообщила о стрельбе в больнице города Острава.
По данным ведомства, погибли по меньшей мере четыре человека, ещё двое получили ранения.
Полиция разыскивает мужчину ростом 180 см в красной куртке.