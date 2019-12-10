Полиция Чехии опубликовала фото предполагаемого стрелка в больнице

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Полиция Чехии опубликовала фотографию мужчины, подозреваемого в стрельбе в больнице города Острава.
Полиция Чехии опубликовала фото предполагаемого стрелка в больнице
  • Reuters
  • © Lukas Kabon

«Мы просим общественность помочь в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем к максимальной осторожности», — говорится в сообщении.

Ранее полиция Чехии сообщила о стрельбе в больнице города Острава.

По данным ведомства, погибли по меньшей мере четыре человека, ещё двое получили ранения.

Полиция разыскивает мужчину ростом 180 см в красной куртке.

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