Сидней накрыло густым дымом из-за лесных пожаров
- Reuters
Об этом пишет Associated Press.
В сообщении отмечается, что в некоторых местах уровень загрязнения воздуха в 11 раз выше отметки, считающейся «опасной».
Власти советуют людям оставаться в помещении как можно дольше, а тем, у кого проблемы с сердцем и лёгкими, вообще не выходить на улицу.
В городе отменены паромы, некоторые офисы в центре были эвакуированы.
Ранее сообщалось, что в регионе в настоящий момент зафиксировано 104 лесных пожара.
Также стало известно, что три человека погибли и около 30 пострадали.