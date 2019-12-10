Сидней накрыло густым дымом из-за лесных пожаров

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Из-за пожаров, которые продолжаются в Австралии с середины октября, Сидней накрыло густым смогом.
Сидней накрыло густым дымом из-за лесных пожаров
  • Reuters

Об этом пишет Associated Press.

В сообщении отмечается, что в некоторых местах уровень загрязнения воздуха в 11 раз выше отметки, считающейся «опасной».

Власти советуют людям оставаться в помещении как можно дольше, а тем, у кого проблемы с сердцем и лёгкими, вообще не выходить на улицу.

В городе отменены паромы, некоторые офисы в центре были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в регионе в настоящий момент зафиксировано 104 лесных пожара.

Также стало известно, что три человека погибли и около 30 пострадали.

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