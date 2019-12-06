Более 100 лесных пожаров зафиксировано в одном из штатов Австралии
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Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.
«В штате зарегистрированы 104 лесных пожара и 59 из них остаются нелокализованными. Для шести районов выпущено предупреждение о чрезвычайном уровне опасности, а в семи объявлен повышенный уровень угрозы», — указывается в заявлении.
Отмечается, что ситуация с пожарами в штате в настоящий момент ухудшается.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и около 30 пострадали из-за лесных пожаров в восточной части Австралии.