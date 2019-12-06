Более 100 лесных пожаров зафиксировано в одном из штатов Австралии

Пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс заявила, что в регионе в настоящий момент зафиксировано 104 лесных пожара.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«В штате зарегистрированы 104 лесных пожара и 59 из них остаются нелокализованными. Для шести районов выпущено предупреждение о чрезвычайном уровне опасности, а в семи объявлен повышенный уровень угрозы», — указывается в заявлении.

Отмечается, что ситуация с пожарами в штате в настоящий момент ухудшается.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и около 30 пострадали из-за лесных пожаров в восточной части Австралии.