Вопрос Крыма на нормандском саммите не обсуждался
«Пока не планируется (обсуждать вопрос Крыма. — RT)», — ответила она на соответствующий вопрос.
Ранее Мендель заявила, что переговоры прошли успешно.
По её словам, украинская позиция «была представлена очень сильно».
2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какое-либо обсуждение Крыма невозможно.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.