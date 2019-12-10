Вопрос Крыма на нормандском саммите не обсуждался

Вопрос Крыма не поднимался в ходе переговоров лидеров стран нормандского формата в Париже. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Юлию Мендель.

«Пока не планируется (обсуждать вопрос Крыма. — RT)», — ответила она на соответствующий вопрос. Ранее Мендель заявила, что переговоры прошли успешно. По её словам, украинская позиция «была представлена очень сильно». 2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какое-либо обсуждение Крыма невозможно. Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.