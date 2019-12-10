Вопрос Крыма на нормандском саммите не обсуждался

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Вопрос Крыма не поднимался в ходе переговоров лидеров стран нормандского формата в Париже. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Юлию Мендель.

«Пока не планируется (обсуждать вопрос Крыма. — RT)», — ответила она на соответствующий вопрос.

Ранее Мендель заявила, что переговоры прошли успешно.

По её словам, украинская позиция «была представлена очень сильно».

2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какое-либо обсуждение Крыма невозможно. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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