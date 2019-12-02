В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме и «помощи» США

Какое-либо обсуждение Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности обсуждения статуса полуострова при участии в том числе США.

«Какое-либо обсуждение Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, как поступит президент России Владимир Путин, если Зеленский поднимет эту тему на личной встрече, Песков сказал, что российский лидер «безусловно, даст развёрнутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы».

Ранее Зеленский отметил, что США могли бы помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма. Так, президент предложил формат переговоров с участием Украины, России и США.

По его словам, он намерен поднять этот вопрос на нормандском саммите.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.