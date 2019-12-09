Чижов назвал русских самой многочисленной разделённой нацией

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что после распада Советского Союза более 25 млн этнических русских оказались за рубежом вопреки своей воле, став самым многочисленным разделённым народом в мире.

«25 млн этнических русских в одночасье оказались за пределами своей исторической родины вопреки своей воле. Русский народ является самым многочисленным разделённым народом в мире. Последствия этой трагедии мы переживаем до сих пор», — приводит его слова на 13-м Европейском русском форуме в Европарламенте ТАСС.

Чижов также отметил, что начавшаяся после развала СССР русофобская пропаганда и клевета, целью которых является пересмотр роли русского народа в истории, продолжаются по сегодняшний день.

«Последовавшая за распадом СССР борьба за советское геополитическое наследство продолжается по сей день, её главными инструментами, заимствованными из арсенала времён холодной войны, стали русофобская пропаганда, клевета на русский народ, попытки пересмотреть роль русского народа в мировой истории», — заявил он.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачёв обвинил в распаде Советского Союза организаторов Августовского путча.

В 2015 году российский лидер Владимир Путин назвал распад СССР огромной трагедией из-за того, что 25 млн русских внезапно оказались за границей.