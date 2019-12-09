Чижов назвал русских самой многочисленной разделённой нацией

Короткая ссылка
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что после распада Советского Союза более 25 млн этнических русских оказались за рубежом вопреки своей воле, став самым многочисленным разделённым народом в мире.
Чижов назвал русских самой многочисленной разделённой нацией
  • РИА Новости

«25 млн этнических русских в одночасье оказались за пределами своей исторической родины вопреки своей воле. Русский народ является самым многочисленным разделённым народом в мире. Последствия этой трагедии мы переживаем до сих пор», — приводит его слова на 13-м Европейском русском форуме в Европарламенте ТАСС.

Чижов также отметил, что начавшаяся после развала СССР русофобская пропаганда и клевета, целью которых является пересмотр роли русского народа в истории, продолжаются по сегодняшний день.

«Последовавшая за распадом СССР борьба за советское геополитическое наследство продолжается по сей день, её главными инструментами, заимствованными из арсенала времён холодной войны, стали русофобская пропаганда, клевета на русский народ, попытки пересмотреть роль русского народа в мировой истории», — заявил он.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачёв обвинил в распаде Советского Союза организаторов Августовского путча.

В 2015 году российский лидер Владимир Путин назвал распад СССР огромной трагедией из-за того, что 25 млн русских внезапно оказались за границей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить