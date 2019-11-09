Горбачёв назвал ответственных за распад СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в интервью изданию Der Spiegel, приуроченному к 30-летней годовщине падения Берлинской стены, назвал виновными в распаде Советского Союза организаторов Августовского путча.

«За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — приводит Der Spiegel слова Горбачёва.

Он отметил, что осознавал возможные риски перестройки, но в тот период «было невозможно жить так, как прежде», изменения были необходимы.

«Существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора», — подчеркнул Горбачёв, заявив, что не жалеет о ней, но признаёт, что на пути реформ были ошибки и промахи.

Также бывший лидер выразил мнение, что Россия никогда не вернётся к тоталитарной системе.

Ранее посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на праздничном мероприятии в Москве по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены поблагодарил СССР за вклад в падение Берлинской стены.

Как сообщал экс-госсекретарь США Джеймс Бейкер, падение Берлинской стены стало неожиданным для американской разведки.