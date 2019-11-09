Посол ФРГ поблагодарил СССР за вклад в падение Берлинской стены
«Мы всегда будем благодарны Советскому Союзу за то, что он в ноябре 1989 года не стал вмешиваться и не препятствовал мирной революции в ГДР», — цитирует его РИА Новости.
Германский посол отметил решающую роль СССР в падении Берлинской стены и мирных переменах в ГДР.
«И сегодня нам надо быть осторожными, даже если мы расходимся во мнениях по важным вопросам, чтобы не сравнивать сегодняшние вызовы с той тяжёлой ношей, которую народам Европы приходилось нести во время «холодной войны», — подчеркнул фон Гайр.
Ранее экс-госсекретарь США Джеймс Бейкер рассказал, что падение Берлинской стены стало неожиданным для американской разведки.