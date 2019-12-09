Путин и Макрон проводят переговоры в Париже

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Российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят переговоры в Париже.
Путин и Макрон проводят переговоры в Париже
  • © JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как пишет РИА Новости, в настоящее время встреча проходит тет-а-тет. Ожидается, что позднее к ним присоединятся члены делегаций.

Офис президента Украины сообщает, что украинский лидер Владимир Зеленский в настоящее время проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Проходит двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках нормандского саммита в Париже», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее Путин перед началом нормандского саммита провёл встречу с Меркель, а Зеленский — с Макроном. 

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