Путин и Макрон проводят переговоры в Париже
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Как пишет РИА Новости, в настоящее время встреча проходит тет-а-тет. Ожидается, что позднее к ним присоединятся члены делегаций.
Офис президента Украины сообщает, что украинский лидер Владимир Зеленский в настоящее время проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Проходит двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках нормандского саммита в Париже», — говорится в сообщении в Twitter.
Триває двостороння зустріч Президента @ZelenskyyUa 🇺🇦 та канцлера Ангели Меркель 🇩🇪 у рамках Нормандського саміту в Парижі.— Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019
Ранее Путин перед началом нормандского саммита провёл встречу с Меркель, а Зеленский — с Макроном.