Путин и Макрон проводят переговоры в Париже

Российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят переговоры в Париже.

Как пишет РИА Новости, в настоящее время встреча проходит тет-а-тет. Ожидается, что позднее к ним присоединятся члены делегаций.

Офис президента Украины сообщает, что украинский лидер Владимир Зеленский в настоящее время проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Проходит двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках нормандского саммита в Париже», — говорится в сообщении в Twitter.

Триває двостороння зустріч Президента @ZelenskyyUa 🇺🇦 та канцлера Ангели Меркель 🇩🇪 у рамках Нормандського саміту в Парижі. — Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019

Ранее Путин перед началом нормандского саммита провёл встречу с Меркель, а Зеленский — с Макроном.