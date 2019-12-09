В Париже началась встреча Путина и Меркель

В Париже началась встреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как уточняет РИА Новости, лидеры стран проводят переговоры перед саммитом «нормандской четвёрки».

В свою очередь, в пресс-службе украинского президента Владимира Зеленского сообщили о начале встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в рамках нормандского саммита в Париже», — говорится в Twitter пресс-службы.

Розпочалася зустріч Президента @ZelenskyyUa 🇺🇦 та Президента @EmmanuelMacron 🇫🇷 в рамках Нормандського саміту в Парижі. — Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019

Ранее Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец, где, как ожидается, состоится встреча «нормандской четвёрки».

Перед входом во дворец их встречал Макрон.