В Париже началась встреча Путина и Меркель

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В Париже началась встреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
В Париже началась встреча Путина и Меркель
  • © Reuters

Как уточняет РИА Новости, лидеры стран проводят переговоры перед саммитом «нормандской четвёрки».

В свою очередь, в пресс-службе украинского президента Владимира Зеленского сообщили о начале встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в рамках нормандского саммита в Париже», — говорится в Twitter пресс-службы.

Ранее Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец, где, как ожидается, состоится встреча «нормандской четвёрки».

Перед входом во дворец их встречал Макрон.

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