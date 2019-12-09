«Алмаз-Антей» попал в десятку крупнейших мировых производителей оружия

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Российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» занял девятое место в мире по продажам оружия в 2018 году. Как следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в топ-100 рейтинга попали десять компаний из России.
«Алмаз-Антей» попал в десятку крупнейших мировых производителей оружия
  • РИА Новости

«В 2018 году продажи оружия концерна «Алмаз-Антей» (крупнейшего производителя вооружений в России) продолжали расти... Увеличение объёма продаж было обусловлено не только высоким внутренним спросом, но и ростом продаж вооружений (в частности, ЗРК С-400) в другие страны», — заявила Александра Куимова, научный сотрудник программы вооружений и военных расходов SIPRI.

В топ-30 крупнейших производителей оружия попали российские Объединённая авиастроительная корпорация (15-е место), Объединённая судостроительная корпорация (18-е место), а также корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (26-е место).

Первые пять позиций с суммарным объёмом продаж в $148 млрд за 2018 год заняли американские компании: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.

В апреле SIPRI сообщал, что Россия заняла шестое место среди стран с наибольшими военными тратами.

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