«Алмаз-Антей» попал в десятку крупнейших мировых производителей оружия
- РИА Новости
«В 2018 году продажи оружия концерна «Алмаз-Антей» (крупнейшего производителя вооружений в России) продолжали расти... Увеличение объёма продаж было обусловлено не только высоким внутренним спросом, но и ростом продаж вооружений (в частности, ЗРК С-400) в другие страны», — заявила Александра Куимова, научный сотрудник программы вооружений и военных расходов SIPRI.
В топ-30 крупнейших производителей оружия попали российские Объединённая авиастроительная корпорация (15-е место), Объединённая судостроительная корпорация (18-е место), а также корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (26-е место).
Первые пять позиций с суммарным объёмом продаж в $148 млрд за 2018 год заняли американские компании: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.
В апреле SIPRI сообщал, что Россия заняла шестое место среди стран с наибольшими военными тратами.