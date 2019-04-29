SIPRI: Россия опустилась в рейтинге стран с самыми большими военными расходами

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) заявил, что Россия опустилась на шестое место в рейтинге стран с самыми большими военными расходами.

Об этом сообщает РИА Новости.

В первую пятёрку в этом рейтинги по итогам 2018 года вошли такие страны, как США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые пришлись 60% мировых военных расходов.

Уточняется, что военные траты Соединённых Штатов, которые возглавили рейтинг, составили $649 млрд.

Всего же военные расходы в мире в 2018 году достигли показателя в $1,8 трлн, что на 2,6% выше уровня предыдущего года.

Ранее Еврокомиссия выделила на 2019—2020 годы более €500 млн на развитие оборонно-промышленного комплекса Евросоюза и реализацию исследовательских проектов в сфере обороны.