Еврокомиссия выделила более €500 млн на проекты по обороне ЕС

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Еврокомиссия выделила на 2019—2020 годы более €500 млн на развитие оборонно-промышленного комплекса Евросоюза и реализацию исследовательских проектов в сфере обороны.
Еврокомиссия выделила более €500 млн на проекты по обороне ЕС
  • Reuters

«Впервые в европейской истории в рамках текущего бюджетного периода в ЕС созданы благоприятные условия для развития военного сотрудничества при доступном бюджете €590 млн», — говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии в Twitter.

Кроме того, как указано в плане оборонных расходов на 2017—2020 годы, в текущем году организация также выделила €25 млн на поддержку совместных оборонных исследовательских проектов.

Ранее бывший глава МИД Греции Никос Котзиас выразил мнение, что Евросоюзу необходимо выделить специальный бюджет для новых технологий, исследований и решения проблем миграции и внешней политики.

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