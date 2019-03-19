Еврокомиссия выделила более €500 млн на проекты по обороне ЕС
- Reuters
«Впервые в европейской истории в рамках текущего бюджетного периода в ЕС созданы благоприятные условия для развития военного сотрудничества при доступном бюджете €590 млн», — говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии в Twitter.
Кроме того, как указано в плане оборонных расходов на 2017—2020 годы, в текущем году организация также выделила €25 млн на поддержку совместных оборонных исследовательских проектов.
Ранее бывший глава МИД Греции Никос Котзиас выразил мнение, что Евросоюзу необходимо выделить специальный бюджет для новых технологий, исследований и решения проблем миграции и внешней политики.