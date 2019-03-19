Еврокомиссия выделила более €500 млн на проекты по обороне ЕС

Еврокомиссия выделила на 2019—2020 годы более €500 млн на развитие оборонно-промышленного комплекса Евросоюза и реализацию исследовательских проектов в сфере обороны.

«Впервые в европейской истории в рамках текущего бюджетного периода в ЕС созданы благоприятные условия для развития военного сотрудничества при доступном бюджете €590 млн», — говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии в Twitter.

Кроме того, как указано в плане оборонных расходов на 2017—2020 годы, в текущем году организация также выделила €25 млн на поддержку совместных оборонных исследовательских проектов.

Ранее бывший глава МИД Греции Никос Котзиас выразил мнение, что Евросоюзу необходимо выделить специальный бюджет для новых технологий, исследований и решения проблем миграции и внешней политики.