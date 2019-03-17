Экс-глава МИД Греции отметил необходимость модернизации ЕС

Евросоюз нуждается в видении будущего, демократизации и социальной справедливости. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в ходе выступления на конференции.

Котзиас, в частности, отметил, что ЕС следует иметь специальный бюджет для новых технологий, исследований и решения проблем миграции и внешней политики.

«ЕС должен иметь модель европейской политики для иммиграции», — цитирует экс-министра iefimerida.

Кроме того, он выступил против намерения некоторых стран отменить вето в области европейской обороны и внешней политики.

«Мы не должны этого допустить», — отметил Котзиас.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о неспособности Евросоюза урегулировать ситуацию в Сирии на фоне ухудшения миграционного кризиса в Европе.