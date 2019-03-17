Экс-глава МИД Греции отметил необходимость модернизации ЕС
Котзиас, в частности, отметил, что ЕС следует иметь специальный бюджет для новых технологий, исследований и решения проблем миграции и внешней политики.
«ЕС должен иметь модель европейской политики для иммиграции», — цитирует экс-министра iefimerida.
Кроме того, он выступил против намерения некоторых стран отменить вето в области европейской обороны и внешней политики.
«Мы не должны этого допустить», — отметил Котзиас.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о неспособности Евросоюза урегулировать ситуацию в Сирии на фоне ухудшения миграционного кризиса в Европе.