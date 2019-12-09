Политолог оценил предстоящую встречу Путина и Зеленского
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«Думаю, что можно ждать результатов от этой встречи», — считает эксперт.
По его словам, помимо ситуации в Донбассе и реализации Минских соглашений, в ходе встречи президенты также могут обсудить и газовый вопрос.
«Украинский транзит всё ещё сохраняет свою актуальность. Но полагаю, что весь комплекс вопросов будет увязан нашим президентом в один предмет переговоров», — заключил Манойло.
Двусторонняя встреча президентов России и Украины пройдёт после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки».