Политолог оценил предстоящую встречу Путина и Зеленского

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Анна Лушникова
Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло в разговоре с RT поделился прогнозами по поводу двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки».
Политолог оценил предстоящую встречу Путина и Зеленского
  • © Reuters/РИА Новости

«Думаю, что можно ждать результатов от этой встречи», — считает эксперт.

По его словам, помимо ситуации в Донбассе и реализации Минских соглашений, в ходе встречи президенты также могут обсудить и газовый вопрос.

«Украинский транзит всё ещё сохраняет свою актуальность. Но полагаю, что весь комплекс вопросов будет увязан нашим президентом в один предмет переговоров», — заключил Манойло.

Двусторонняя встреча президентов России и Украины пройдёт после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки».

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