В Мюнхене на полицейского напали с ножом

На вокзале немецкого города Мюнхена 23-летний гражданин Германии напал с ножом на полицейского.

Об этом говорится на странице регионального отделения полиции в Twitter.

«Во время патруля на полицейского сзади напал незнакомец с ножом, в результате чего сотрудник полиции получил ранения. После нападения подозреваемого в атаке задержали свидетели», — указывается в заявлении.

Отмечается, что полицейский был госпитализирован.

О мотивах нападения 23-летнего мужчины не сообщается.

Ранее скончался от ножевых ранений сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фриц. На него напали во время его лекции.

В январе 2019 года беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице немецкого города Бад-Кройцнах.