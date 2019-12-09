В Мюнхене на полицейского напали с ножом
- Reuters
Об этом говорится на странице регионального отделения полиции в Twitter.
«Во время патруля на полицейского сзади напал незнакомец с ножом, в результате чего сотрудник полиции получил ранения. После нападения подозреваемого в атаке задержали свидетели», — указывается в заявлении.
Отмечается, что полицейский был госпитализирован.
О мотивах нападения 23-летнего мужчины не сообщается.
Ранее скончался от ножевых ранений сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фриц. На него напали во время его лекции.
В январе 2019 года беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице немецкого города Бад-Кройцнах.