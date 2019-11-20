Сын экс-президента ФРГ скончался после нападения на лекции в Берлине

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Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фриц скончался от ножевых ранений, полученных в результате нападения во время его лекции в берлинской клинике, где он работал главврачом.

Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

19 ноября 59-летний специалист выступал в клинике Schlosspark-Klinik с лекцией, посвящённой проблемам с печенью, когда на него было совершено нападение.

Нападавшего задержали на территории клиники.

Ранения также получил один из слушателей, попытавшийся помешать преступнику.

13 января во время благотворительного концерта вооружённый ножом мужчина напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который на следующий день скончался в больнице.

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