Названы лидирующие по отсутствию вредных привычек у жителей регионы

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Республики Северного Кавказа вошли в топ-5 рейтинга по отсутствию вредных привычек среди россиян, регионы Дальнего Востока замыкают список.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов, первое место занимает Чечня, второе — Ингушетия, третье место — Дагестан, четвёртое за Кабардино-Балкарией, пятое у Северной Осетии.

В этих республиках отмечается низкое потребление табачных изделий и алкогольной продукции.

Также в десятку входят Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.

Последнюю строчку в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Перед ним — Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.

Ранее руководитель и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» доктор медицинских наук Елена Малышева в беседе с Nation News оценила отношение россиян к своему здоровью.

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