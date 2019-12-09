Названы лидирующие по отсутствию вредных привычек у жителей регионы
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов, первое место занимает Чечня, второе — Ингушетия, третье место — Дагестан, четвёртое за Кабардино-Балкарией, пятое у Северной Осетии.
В этих республиках отмечается низкое потребление табачных изделий и алкогольной продукции.
Также в десятку входят Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.
Последнюю строчку в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Перед ним — Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.
Ранее руководитель и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» доктор медицинских наук Елена Малышева в беседе с Nation News оценила отношение россиян к своему здоровью.