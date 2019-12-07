Эксперт оценил сообщения о возможных мерах США по «Северному потоку — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что под санкции США, которые страна может ввести в отношении участников «Северного потока — 2», могут подпасть суда, участвующие в постройке трубопровода, и руководители компаний, которые с ними связаны.

«Я думаю, что сейчас история развивается даже не в сторону принятия самих санкций, а как последняя попытка запугать компании, которые участвуют в этом проекте, в частности швейцарскую компанию Allseas, которая предоставляет те самые два судна-трубоукладчика, которые в данный момент достраивают последний участок», — отметил Юшков.

Эксперт подчеркнул, что такие публикации появляются именно с целью заставить компании отказаться от работы по проекту.

«Если бы это возможно было сделать, то они бы отказались ещё давным-давно, когда американцы приняли закон, который позволяет американскому президенту вводить такие санкции... Так как запрета в настоящее время нет и американцы обсуждают введение этих санкций в лучшем случае с 2020 года, а получается, что компания закончит свою работу в 2019 году, я думаю, что в этом плане газопроводу ничего не угрожает», — пояснил аналитик.

Ранее Bloomberg рассказал о возможных мерах США по «Северному потоку — 2».

Как отмечалось, под санкции могут подпасть суда, участвующие в постройке трубопровода, и руководители компаний, которые с ними связаны.