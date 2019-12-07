Bloomberg рассказал о возможных мерах США по «Северному потоку — 2»

Под санкции США, которые страна может ввести в отношении участников «Северного потока — 2», могут подпасть суда, участвующие в постройке трубопровода, и руководители компаний, которые с ними связаны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что им могут отказать в выдаче американских виз, а также заблокировать транзакции с их собственностью в США.

5 декабря американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что сенат США намерен вскоре принять законопроект, нацеленный на борьбу с энергетическим влиянием России в Европе.

2 декабря сообщалось, что Вашингтон собирается добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».