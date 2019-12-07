Bloomberg рассказал о возможных мерах США по «Северному потоку — 2»
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Отмечается, что им могут отказать в выдаче американских виз, а также заблокировать транзакции с их собственностью в США.
5 декабря американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что сенат США намерен вскоре принять законопроект, нацеленный на борьбу с энергетическим влиянием России в Европе.
2 декабря сообщалось, что Вашингтон собирается добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».