Путин обсудил с Нетаньяху взаимодействие России и Израиля в Сирии

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Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсудил российско-израильские отношения, а также взаимодействие стран в Сирии.
Путин обсудил с Нетаньяху взаимодействие России и Израиля в Сирии
  • РИА Новости

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учётом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль. Кроме того, затронуты вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

В октябре Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии.

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