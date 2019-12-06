Путин обсудил с Нетаньяху взаимодействие России и Израиля в Сирии
- РИА Новости
«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учётом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль. Кроме того, затронуты вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
В октябре Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии.