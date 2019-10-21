Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием. Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что также Путин отправил Нетаньяху поздравительную телеграмму.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров Путина и Нетаньяху.