Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии.
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием. Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что также Путин отправил Нетаньяху поздравительную телеграмму.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров Путина и Нетаньяху.

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