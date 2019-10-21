Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
- РИА Новости
«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием. Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что также Путин отправил Нетаньяху поздравительную телеграмму.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров Путина и Нетаньяху.