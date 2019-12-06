Посол Китая пригрозил Канаде контрмерами в случае введения санкций

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Посол КНР в Канаде Конг Пейву заявил, что если Оттава введёт санкции против Китая, то Пекин предпримет жёсткие контрмеры. Об этом, как передаёт CBC, он сообщил в ходе посещения Монреаля.

По его мнению, введение санкций со стороны Канады нанесёт очень серьёзный ущерб отношениям двух стран.

«Мы предпримем очень жёсткие контрмеры», — заявил Пейву.

Также он заявил, что введение ограничительных мер «не в интересах канадской стороны».

Отмечается, что таким образом китайский посол отреагировал на планы двух канадских сенаторов от оппозиционной Консервативной партии на следующей неделе выступить с инициативой о введении санкций против Китая «за нарушение прав человека».

В ноябре посол Китая предостерёг Канаду от поддержки протестующих в Гонконге.

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