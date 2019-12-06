Трамп опроверг информацию об отправке военных в Саудовскую Аравию

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен посылать контингент из 12 тыс. военных в Саудовскую Аравию.

«Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тыс. военных в Саудовскую Аравию, ложна», — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что США могут направить на Ближний Восток дополнительный контингент в размере 7 тыс. солдат.

5 декабря газета The Wall Street Journal сообщала, что США могут увеличить своё военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион ещё 14 тыс. солдат для противостояния Ирану.

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