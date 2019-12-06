В США умер бежавший из СССР бывший майор КГБ
Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что с момента побега, Шеймов прожил всю жизнь в США.
Во время службы в КГБ он работал в восьмом главном управлении, которое занималось шифровкой, связью и технической безопасностью.
Уточняется, что причиной смерти стало осложнение болезни лёгких.
17 июня в Москве, в возрасте 93 лет умер бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого, так называемого идеологического управления генерал армии Филипп Бобков.